Porfi Baloa y sus Adolescentes ofrecerán un inolvidable concierto en el CCCT

La salsa y el sentimiento se apoderarán de Caracas con la presentación de Porfi Baloa y sus Adolescentes: El sonido original, quienes ofrecerán este esperado concierto el próximo viernes 4 de diciembre a las 7:00 p.m. en la icónica Terraza del CCCT y el sábado 5 en la Hermandad Gallega en Valencia.

Este espectáculo promete ser una gala inolvidable para todos los amantes del género, donde el maestro Porfi Baloa junto a sus músicos recorrerán los temas más emblemáticos que han marcado a varias generaciones.

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La velada contará además con la participación de destacados artistas invitados, garantizando un show de alto nivel técnico y musical diseñado para animar y conmover los corazones de todos los asistentes.

El maestro Porfi Baloa suscribe esta afirmación, sobre la magia que transmite con sus creaciones: "Hay cosas que la tristeza no puede llevarse... la música".

Las entradas ya se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma web www.soloticket.com. Como facilidad para los fanáticos, el concierto cuenta con la modalidad de pago en cuotas mediante la aplicación Cashea.

A través de WhatsApp Business encontrarás todos los detalles y ofrecen delivery para la compra de boletos a través del 0424 2413809

Vale resaltar que la parte técnica estará a cargo de la novel empresa lider en estas lides: Neo Stage, producen Lench Representaciones y Aquí Fue Caracas Show.