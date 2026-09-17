Farándula

Porfi Baloa y sus Adolescentes ofrecerán un inolvidable concierto en el CCCT

El maestro de la salsa venezolana se reencuentra con su público en una noche llena de sus más grandes éxitos

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 07:00 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Porfi Baloa y sus Adolescentes ofrecerán un inolvidable concierto en el CCCT
Porfi Baloa / Cortesía

La salsa y el sentimiento se apoderarán de Caracas con la presentación de Porfi Baloa y sus Adolescentes: El sonido original, quienes ofrecerán este esperado concierto el próximo viernes 4 de diciembre a las 7:00 p.m. en la icónica Terraza del CCCT y el sábado 5 en la Hermandad Gallega en Valencia.

NOTAS RELACIONADAS

Este espectáculo promete ser una gala inolvidable para todos los amantes del género, donde el maestro Porfi Baloa junto a sus músicos recorrerán los temas más emblemáticos que han marcado a varias generaciones.

Puedes financiar las entradas

La velada contará además con la participación de destacados artistas invitados, garantizando un show de alto nivel técnico y musical diseñado para animar y conmover los corazones de todos los asistentes.

El maestro Porfi Baloa suscribe esta afirmación, sobre la magia que transmite con sus creaciones: "Hay cosas que la tristeza no puede llevarse... la música".

Las entradas ya se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma web www.soloticket.com. Como facilidad para los fanáticos, el concierto cuenta con la modalidad de pago en cuotas mediante la aplicación Cashea.

A través de WhatsApp Business encontrarás todos los detalles y ofrecen delivery para la compra de boletos a través del 0424 2413809

Vale resaltar que la parte técnica estará a cargo de la novel empresa lider en estas lides: Neo Stage, producen Lench Representaciones y Aquí Fue Caracas Show.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?