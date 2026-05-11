Paula Bevilacqua y Diego Kapeky destapan la olla tras su abrupta salida de pantalla

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Paula Bevilacqua y Diego Kapeky tuvieron su derecho a réplica luego de su abrupta salida de Zona-i, gracias al esperado regreso de Ronda TV a las pantallas de Meridiano Televisión.

Los presentadores expusieron el ambiente hostil que se vivió desde la llegada del gerente de producción, Rafael Milano, en enero de 2026, cuando tomó las riendas del espacio junto al productor Yonkeko Díaz.

“A mí me parece súper feo una persona que entra a un canal de televisión hablando de ‘volar gente’, ni siquiera de ‘voy a despedir’”, comentó la también actriz sobre Milano.

Por su parte, el periodista de espectáculos fue directo al cuestionar el trabajo de Díaz y su actitud con todo el equipo. “Para caminar hay que gatear primero porque no sabes lo que estás haciendo”, comentó sin filtro. Además, resaltó su “mala educación” por no saludar y gritar a todos en la producción.

Paula Bevilacqua y Diego Kapeky en Ronda TV / Meridiano

Nuevo proyecto en puerta

Paula Bevilacqua y Diego Kapeky regresan repotenciados con un nuevo proyecto que saldrá muy pronto. En su visita al Bloque Dearmas, compartieron detalles del show.

“El show se podrá disfrutar por YouTube. Se llama ‘TV Times’ y será un programa totalmente diferente, renovado, con segmentos que no sabías que necesitabas y la exclusividad. Así que todos deben estar muy atentos”, dijo la conductora.

El comunicador social se mostró entusiasmado e hizo un llamado al público a estar pendiente a través de sus redes sociales para más información del programa.