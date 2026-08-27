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Neyda Perdomo se pronuncia por la salida de "Súper Sábado Sensacional"

La artista espera que sea una pausa corta y que pueda regresar el icónico imbatible de los sábados 

Por

Elvis González
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 04:05 pm
Neyda Perdomo se pronuncia por la salida de "Súper Sábado Sensacional"
Neyda Perdomo / Cortesía
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Tras conocerse la noticia de la salida del aire del emblemático programa “Súper Sábado Sensacional”, la cantante venezolana Neyda Perdomo compartió un emotivo mensaje en redes sociales sobre los momentos más especiales que vivió en el show al lado de Amador Bendayán.

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Mensaje de Neyda

La artista rompió el silencio para reflexionar sobre un programa que por años llevó talento, entretenimiento y diversión a los venezolanos.

Perdomo destacó que tuvo el gran privilegio y honor de debutar en la televisión nacional en el primer programa que salió al aire de “Súper Sábado Sensacional”.

“Saber que Sábado Sensacional sale de la parrilla de programación de Venevisión me llena de nostalgia. Ese programa fue parte de mi historia, de mis comienzos y de tantos momentos que marcaron mi carrera. Jamás imaginé que llegaría el día en que el show dejaría de acompañar a tantas generaciones”, escribió.

Neyda no dudó en comentar que tiene recuerdos del programa, presentaciones, equipo y momentos que atesora en su corazón. 

Grandes recuerdos

“Hay noticias que remueven recuerdos. Por ese escenario pasaron sueños, artistas, canciones, emociones y una parte importante de la memoria de nuestro país”, destacó.

Con el paso de los años y los momentos del país, el espacio comenzó a enfrentar recortes presupuestarios que redujeron su deslumbrante formato original hasta llevarlo a su desenlace actual.

Gilberto Correa y Daniel Sarcos, fueron dos de los grandes conductores del imbatible. 

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