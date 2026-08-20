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Modelo de OnlyFans en la dulce espera de un bebé de su hermanastro

Los esposos, que contrajeron matrimonio en 2023 en Mykonos, Grecia, compartieron felices la noticia con una fotografía familiar en la que ambos sostienen la ecografía

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Kleimar Reina
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 03:09 pm
Modelo de OnlyFans en la dulce espera de un bebé de su hermanastro
Scarlet Vas y Tayo Ricci / Cortesía Redes Sociales
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Por medio de una publicación de Instagram, la modelo de OnlyFans, Scarlet Vas, anunció su segundo embarazo junto a su esposo Tayo Ricci, quien a la vez es su hermanastro.

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Los esposos, que contrajeron matrimonio en 2023 en Mykonos, Grecia, compartieron felices la noticia con una fotografía familiar en la que ambos sostienen la ecografía y a su pequeña Silva, de 1 año.

“No podíamos seguir guardando este secreto”, escribió el afortunado padre. “El médico llamó. Al parecer, vamos a tener otro bebé”, agregó ella en la descripción de la imagen.

A finales de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, sorprendiendo a todos sus seguidores.

La historia detrás de su amor

Scarlet Vas y Tayo Ricci se conocieron a los 13 años por amigos en común; aunque su relación comenzó como una simple amistad juvenil, con los años escaló a un romance. Sin embargo, tiempo más tarde, los padres de ambos comenzaron a salir y oficializaron su amor llegando al altar.

“Nuestras familias se conocían y nos presentaron. Nos conocemos desde hace mucho tiempo”, contó la modelo para news.com.au en noviembre de 2024. La pareja hizo pública su relación romántica en 2020 y se casó en 2023 en Mykonos, Grecia.

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