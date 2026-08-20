Modelo de OnlyFans en la dulce espera de un bebé de su hermanastro

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Por medio de una publicación de Instagram, la modelo de OnlyFans, Scarlet Vas, anunció su segundo embarazo junto a su esposo Tayo Ricci, quien a la vez es su hermanastro.

Los esposos, que contrajeron matrimonio en 2023 en Mykonos, Grecia, compartieron felices la noticia con una fotografía familiar en la que ambos sostienen la ecografía y a su pequeña Silva, de 1 año.

“No podíamos seguir guardando este secreto”, escribió el afortunado padre. “El médico llamó. Al parecer, vamos a tener otro bebé”, agregó ella en la descripción de la imagen.

A finales de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, sorprendiendo a todos sus seguidores.

La historia detrás de su amor

Scarlet Vas y Tayo Ricci se conocieron a los 13 años por amigos en común; aunque su relación comenzó como una simple amistad juvenil, con los años escaló a un romance. Sin embargo, tiempo más tarde, los padres de ambos comenzaron a salir y oficializaron su amor llegando al altar.

“Nuestras familias se conocían y nos presentaron. Nos conocemos desde hace mucho tiempo”, contó la modelo para news.com.au en noviembre de 2024. La pareja hizo pública su relación romántica en 2020 y se casó en 2023 en Mykonos, Grecia.