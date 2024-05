Michel Gallero destapa sus "Enigmas" y habla de su amor por la magia y el mentalismo

"Enigmas" es el espectáculo que presenta Michel Gallero en el Teatro Escena 8 de Las Mercedes, en Caracas, todos los jueves de mayo. El show te invita a pensar en aquellos trucos que no puedas imaginar, y verás cómo se harán posibles gracias al famoso mentalista.

El joven regala una velada interactiva, en la que juega con el público y lo incluye durante el desarrollo de la presentación. Además, cuenta con un increíble equipo técnico que dinamiza el momento con el juego de luces y sonidos.

En octubre del año pasado, Gallero hizo lo propio en el Centro Cultural Chacao, donde por dos días consecutivos deslumbró a sus fans con su astucia y conocimientos. En esa oportunidad, jugó con números, letras e incluso prácticas sensoriales.

Foto: José Félix Lara

El mentalismo es su "sexto sentido"

En días pasados, tuvimos el placer de recibirlo en nuestro Bloque Dearmas y en conversación con la marca 2001, habló de cómo se ha convertido su trabajo en el modo de vida, y lo importante que ha sido para él ser un experto en el mentalismo, práctica que lo ha llevado a viajar por varios países del mundo.

“El mentalismo es mi herramienta con la que me comunico de una manera diferente al resto del mundo y puedo hacerlo gracias al lenguaje corporal, el lenguaje no verbal y estudié mucho los cinco sentidos pero tanto así como para crear un sexto sentido y poder ver ciertas cosas de las personas y poder aprender como la gente piensa para de esa manera saber lo que la persona está pensando”, relató.

Foto: José Félix Lara

El caraqueño reveló que, desde niño se siente atraído por la magia y el mentalismo, y todo nació gracias a su abuela, quien también tenía desarrolladas dichas virtudes.

“Realmente yo me enamoro del mentalismo después de enamorarme de la magia. Primero me enamoro de la magia porque mi abuela es maga y entonces empiezo a descubrir que me encanta crear esa reacción a la gente”, agregó.

Un mentalista de celebridades

La larga travesía de Gallero lo ha ayudado a codearse de importantes figuras del mundo del espectáculo, no por nada ha podido juntarse con Osmel Sousa, Tomás Rincón, Viviana Gibelli, Greeicy, Mau & Ricky, María Alejandra Requena, Norkys Batista, entre otros.

Recientemente compartió nada más y nada menos que, con la estrella del fútbol Jordi Alba, a quien le realizó varios trucos al igual que a su pareja. En esa velada estaba acompañado por los hermanos Montaner y su cuñado, Camilo Echeverry.

Aparte de esto, Gallero se presentó en Univisión en el año 2021, lo que lo ayudó a darse a conocer fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, su sueño más grande es poder tener frente a frente al astro portugués, Cristiano Ronaldo, por quien siente una profunda admiración.

En ese sentido, recalcó que, quiere continuar con las presentaciones y así poder seguir sumando experiencias a su carrera. De esta manera, busca más popularidad en el exterior y así dejar el nombre de Venezuela muy en alto.

“Lo que más me motiva de seguir haciendo este tipo de eventos es seguir conociendo gente de diferentes partes del mundo, poder viajar, poder compartir y poder mostrar mi arte en todas partes del mundo siempre representando a mi país Venezuela por todos lados”, dijo.

Sus próximos proyectos

El mentalista no para de trabajar y asegura que, tiene cocinando varias cosas en el país, en las que incluye reuniones con reconocidas artistas y alianzas con algunas marcas. Además, viene con un nuevo show llamado "Focus" que planea llevar por toda Venezuela en el 2025.

“Bueno ahorita en Venezuela vienen varias eh colaboraciones con artistas, con marcas y eh con respecto a shows pues estamos haciendo esta temporada como un cierre de lo que es Enigmas, probablemente este año eh pero vienen varias sorpresas, varias sorpresas y venimos con un show nuevo para el año viene donde giraremos por todo Venezuela que se llama Focus”, indicó.