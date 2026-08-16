Mariela Celis se defiende tras fuerte polémica de supuesto fraude

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La periodista y animadora venezolana Mariela Celis se pronunció en redes sociales tras los fuertes señalamientos de haber utilizado su imagen, para promocionar un instituto universitario llamado “ESLAEE Business University”, enfocado en programas de licenciatura, maestrías y formación gerencial.

Acusaciones contra Mariela

Fue una mujer identificada como Alida Romero, quien publicó un video denunciando que el instituto decía ser aliado de importantes universidades de Estados Unidos, México y Venezuela.

Situación que, según afirmó, es un completo fraude y sostuvo que Mariela había sido engañada para promocionar el instituto.

“Mariela, no te acuso de saber que esto era un fraude. Probablemente te usaron, pero tienes una audiencia enorme y tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario, como rectificar públicamente”, escribió.

La abogada comentó que la Oficina Federal de Investigación (FBI) ya tendría conocimiento del caso y estaría realizando una investigación profunda.

Mariela se defiende en redes

A través de Instagram, la guaireña y conductora del programa “Portada's al Día” emitió un comunicado defendiéndose, destacando que durante años su trabajo ha sido de honestidad y transparencia absoluta.

Destacó no tener la facultad ni la autoridad pertinente para determinar la validez de ESLAEE, por lo que optó por mantener una postura de reserva y no emitir ningún juicio de valor.

“Rechazo categóricamente el uso injurioso o malintencionado de mi nombre e imagen para avivar controversias ajenas a mi labor. Mi imagen profesional es el resultado de años de trabajo honesto y no permitiré que se utilice para generar desconfianza o confusión”, informó.

Asimismo, destacó que su compromiso siempre ha sido cuidar su imagen, su comunidad y su reputación, siendo una de las figuras del entretenimiento y el humor más respetadas de la industria nacional.