Mariela Celis es señalada de supuesta oferta engañosa, fraude y mentiras

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La periodista Mariela Celis se encuentra en el centro de una controversia en redes, luego de que la abogada Alida Romero publicó un video denunciando una supuesta oferta engañosa por parte de “ESLAEE Business University”, institución enfocada en programas de licenciatura, maestrías y formación gerencial.

Un polémico video

En el clip posteado por Romero se ve a Mariela realizando una supuesta promoción para que personas puedan sumarse a la casa de estudio, ofreciendo convenios con importantes universidades de Venezuela, Estados Unidos y México.

Sin embargo, Alida aseguró que dicha casa de estudio es un gran engaño ya que las universidades mencionadas como la Universidad Central de Venezuela (UCV) o Washington Christian University, no tendrían ningún vínculo de formación con ESLAEE.

Alida Romero, que describe en su perfil de Instagram, ser abogado, dijo que La Oficina Federal de Investigación (FBI), ya tendría conocimiento del caso y que estaría realizando una investigación profunda.

Llamado a Mariela Celis

La mujer expresó que no acusa directamente a la guaireña y conductora del programa de Venevisión “Portadas al día”, de ser responsable de la situación, pero que debe salir a dar la cara para evitar malos entendidos.

“Mariela no te acuso de sabor que esto era un fraude. Probablemente te usaron, pero tienes una audiencia enorme y tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario, como rectificar públicamente”, escribió.

Aunque, la periodista aún no se ha pronunciado, múltiples internautas salieron en su defensa, considerando que podría tratarse de un video creado con Inteligencia Artificial (IA), tal y como ha pasado con Maite Delgado, Daniel Sarcos y Olga Tañón, a quienes se les utilizó la voz e imagen en videos de promoción.