Mariana Ochoa gana sorpresivamente la "Casa de los Famosos México"

El reality “La Casa de los Famosos México” cerró otro capítulo el domingo 4 de octubre, con la victoria de la actriz y cantante mexicana Mariana Ochoa. El foro y el público estuvieron pendientes de la gran final, conducida por Galilea Montijo, que dejó a Karina Torres, la gran favorita, en el tercer lugar.

Las emociones comenzaron con la revelación del voto del público que dejó a Gema Garoa en quinto lugar, en cuarto lugar al polémico Ese Pérez, a Karina Torres como tercera, a Memo Schutz en segundo lugar y a Mariana Ochoa como la gran ganadora de los 4 millones de pesos mexicanos en efectivo.

La nueva ganadora

Tras 71 días de lágrimas, risas, peleas, discusiones y mucha polémica, la cantante logró llevarse el trofeo, escuchando con emoción las palabras de la Jefa de la casa.

Ochoa recibió 10 millones 825 mil 542 votos del público, consolidándose como la gran vencedora y agradeciendo de rodillas por el apoyo.

“Gracias a todos, gracias, nunca me lo imaginé. Me dicen ave fénix, renací desde las cenizas”, expresó con lágrimas.

La nueva ganadora del show fue la primera eliminada de la cuarta temporada el 2 de agosto de 2026, pero regresó a la competencia gracias a una dinámica de la producción y terminó ganando.

Tuvo fuertes problemas con Aldo Rendón y Gema, lo que terminó siendo clave para mantenerse en la competencia y ganarse el premio en la final.

Comentarios en redes sociales

Aunque fue un momento de emoción para Ochoa, no fue lo mismo para el público y seguidores del reality, quienes han escrito en todo en las redes sociales por el fin del programa.

“Estaba arreglado desde que la regresaron”, “bien ROBADOOOO, digo, ganado”, “¡Ay, no! ...Es una burla”, “La palabra 'GANADORA' te queda muy grande, Mariana Ochoa”, son algunas de las opiniones.