Marian Valero reaccionó a burlas de humoristas colombianos por los terremotos en Venezuela

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La actriz venezolana Marian Valero utilizó sus redes sociales para postear un video rechazando las burlas de dos humoristas colombianos, por los duros terremotos que azotaron a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio.

Raíz del problema

Fue hace algunos días que se desarrolló los polémicos comentarios de Camilo Pardo y Camilo Sánchez, quienes durante un show hicieron bromas sobre los dobles terremotos que afectaron gran parte del país, en especial el estado La Guaira.

“Se me cayó el apartamento, chamo. Debajo de un escombro sale una mano; todos debajo de las sillas”, expresaron los comediantes en tono de burla.

La respuesta de Valero

La artista, residenciada en Miami, Estados Unidos, fue muy directa y contundente en comentar que la vida da muchas vueltas, viviendo Colombia hace días un devastador terremotos de 7,4 que dejó múltiples muertos, heridos, damnificados y casas destruidas en diversos departamentos.

“Estoy esperando con mucha atención los chistes de ambos sobre los lugares afectados en Pereira, Armenia, Manizales, Buenaventura y Chocó. A quienes aplaudieron: la tragedia parece muy graciosa hasta que toca a la puerta de uno”, afirmó.

Sin celebrar la tragedia del país vecino, Marian dejó en claro que el humor se debe utilizar con inteligencia, no para burlarse de un pueblo que perdió a padres, hijos, hermanos y amigos.

Una reflexión muy clara

“Burlarse del dolor no es irreverente. La brutalidad no se convierte en inteligencia por venir acompañada de una carcajada. Y la arrogancia tampoco se convierte en talento por tener un micrófono al frente”, finalizó el video.

La postura de la artista generó una ola de respaldo entre los usuarios venezolanos, quienes expresado su solidaridad con la situación en Colombia.