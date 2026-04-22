Madonna ofrece recompensa por el vestuario que le robaron en Coachella 2026

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Una noche histórica junto a Sabrina Carpenter terminó siendo un misterio que mantiene en vilo a los organizadores del Coachella 2026. Madonna, la indiscutible ‘Reina del Pop’, denunció la desaparición del vestuario que lució durante su sorpresiva actuación.

Ante lo ocurrido, la icónica artista emitió un comunicado en el que revela que, está dispuesta a pagar recompensa con tal de conseguir el atuendo que usó en su aparición sorpresa en Indio, California.

La presentación de Madonna que terminó en preocupación

Madonna sorprendió al público al aparecer como invitada especial en el show de Sabrina Carpenter durante el segundo fin de semana del festival. Su actuación fue uno de los momentos más comentados del evento, combinando nostalgia y energía con clásicos de su carrera.

Sin embargo, la celebración se vio opacada poco después. La cantante reveló que, tras el espectáculo, varias piezas de su vestuario desaparecieron sin dejar rastro.

“Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales”, denunció en Instagram.

"No es solo ropa, es parte de mi historia"

A través de sus redes sociales, la cantante expresó su preocupación por la pérdida. Entre las prendas extraviadas se encuentran una chaqueta, un corsé, un vestido y otros elementos que formaban parte de su archivo personal.

Estas piezas no eran simples accesorios de escenario. Muchas de ellas habían sido utilizadas previamente en la era de “Confessions on a Dance Floor” y en presentaciones de mediados de los 2000, lo que las convierte en objetos con gran valor histórico y emocional.

“No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron”, afirmó la artista, dejando claro que la pérdida trasciende lo material.

¿Robo o accidente? Hay recompensa de por medio

Aunque inicialmente se habló de un posible robo, algunas versiones apuntan a que las prendas podrían haberse extraviado durante el traslado posterior al show. Según reportes, los artículos fueron vistos por última vez en bolsas transportadas dentro del recinto del festival.

Las autoridades ya habrían recibido un informe sobre la desaparición, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un hurto o de una pérdida accidental.

Ante la incertidumbre, Madonna decidió actuar rápidamente. La cantante ofreció una recompensa a quien pueda devolver las piezas, apelando tanto a la honestidad como a la colaboración de sus seguidores.