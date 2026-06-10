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Luis Fernando Borjas celebra al amor con su más reciente álbum

“Consentido” destaca por una pegajosa fusión musical y diez temas que le cantan a los sentimientos y la vida

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Bárbara Chirino
Miércoles, 10 de junio de 2026 a las 05:17 pm
Luis Fernando Borjas celebra al amor con su más reciente álbum
Luis Fernando Borjas / Cortesía
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“Una producción para enamorar y para bailar”, así define Luis Fernando Borjas su más reciente álbum. Bajo el título “Consentido”, el artista venezolano navega entre ritmos tropicales y líricas inspiradas en el amor y la vida.

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Si me das tu mano, Viajo Lento, Consentidos, Bravo, Solo Tú, Soldado, Contigo Voy, Aburrido, Quiéreme” y Hay que vivirson los diez temas que componen la más reciente producción del popular artista, quien trabajó de la mano de Johann Morales y logró un material que desborda sentimiento.

Luis Fernando Borjas impacta en la industria

“Este es un disco de fusión tropical. Hay aroma de todo el Caribe”, refiere Luis Fernando. El álbum debutó con “Consentidos” un tema  que refleja su lado espiritual y abrió el camino a Si me das tu mano”, corte romántico  que se hace sentir en plataformas digitales y emisoras de radio de todo el país, posicionándose  en el primer lugar del  Monitor Latino.

En la producción destacan colaboraciones internacionales que enriquecen el sabor latino del repertorio, tal es el caso del acordeonista colombiano Jimmy Zambrano en el track Si me das tu mano; la fuerza interpretativa de la cantante cubana Diana Fuentes en el tema Solo Tú” y el cantautor puertorriqueño Manolo Ramos, junto a quien grabó Bravo”.

¡Se viene tour!

A la par de promocionar este nuevo álbum, el ganador del Latin Grammy anuncia los conciertos de su “Consentido World Tour”, que lo llevará a ofrecer presentaciones en Caracas, Mérida, Barquisimeto, Acarigua, Valencia y Barinas.

Más allá de nuestras fronteras cantará en Madrid, Barcelona, Tenerife, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, entre otras ciudades.

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