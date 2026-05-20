Lasso y su novia chilena debatieron cuál es la mejor chuchería venezolana

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Lasso volvió a conectar con sus seguidores a través del humor y la nostalgia venezolana. El cantante publicó un divertido video junto a su novia Isidora Vives en el que ambos probaron distintas chucherías típicas de Venezuela para calificarlas y elegir sus favoritas.

En el clip, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, el intérprete de “Ojos Marrones” aparece mostrándole a su pareja algunos de los dulces y snacks más conocidos del país, mientras ella reaccionaba por primera vez a varios sabores muy populares entre los venezolanos.

Lasso presentó a Isidora varios dulces venezolanos

El artista decidió hacer una dinámica sencilla y le pidió a la chilena probar distintos productos tradicionales y calificarlos según sabor, textura e impresión general.

Durante el video aparecieron chucherías icónicas que forman parte de la infancia de muchos venezolanos, lo que hizo que miles de usuarios se sintieran identificados con la publicación.

Entre risas, expresiones inesperadas y opiniones espontáneas, la novia de Lasso fue reaccionando a cada uno de los productos.

Lo que más llamó la atención fue que algunas de las chucherías consideradas “clásicas” no lograron conquistar completamente a la joven, mientras otras menos esperadas terminaron posicionándose entre sus favoritas.

“Estamos en Venezuela, eso significa que hay video de probando dulces. Pirulín ya los he probado, me encantan, gran fan de su trabajo”, comentó la joven.

El ranking final desató debate

A medida que probaba, iban surgiendo los resultados. Tras calificar al Pirulín con un “10”, la chilena le dio la misma puntuación al chocolate Cri Cri. No obstante, el Toronto no tuvo la misma suerte, pues, fue puntuado con un “9”.

“Me gustó más el Cri-Cri. Pero yo estos los probé ayer y me comí como cuatro en la recepción del hotel”, acotó. Al momento de probar la galleta Katy apuntó: “Wow, no le tenía tanta fe a esta, pero le doy un 10”.

Otra de las chucherías que probó Isidora fue el popular Ping Pong, el cual no la convenció y recibió un doloroso “3”. Por su parte, otro favorito del público como lo es la Ovomaltina, calificó con un “8”, pese a que su pareja la describió como “una de las cosas más sabrosas del mundo”.

La galleta Susy, por su parte, recibió un “8,5” mientras que la Samba de fresa también le gustó: “Está bien le doy un ocho, pero creo que mi favorita ha sido la Katy”.

Finalmente probó los Flips de dulce leche los cuales aceptó que le gustaron al igual que las galletas Sorbeticos. Para despedir el video, la actriz hizo un top 3 de sus chucherías favoritas, quedando de la siguiente manera: