Las fotos de Emily Galaviz en bikini que subieron la temperatura en Instagram

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La cantante venezolana, Emily Galaviz, sorprendió a sus seguidores al compartir unas fotografías desde una piscina en las que aparece luciendo un bikini, una publicación que rápidamente comenzó a generar comentarios y distintas reacciones entre los internautas.

Las imágenes, publicadas hace unos días a través de su cuenta oficial de Instagram, bastaron para que la intérprete volviera a ocupar la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante la inesperada postal.

Emily Galaviz seduce las redes sociales

La publicación mostró a la artista en un ambiente relajado y alejado de los escenarios. El registro desde la piscina comenzó a circular entre sus seguidores, provocando opiniones compartidas en el público.

Mientras algunos usuarios celebraron que compartiera un momento más personal con su audiencia, otros cuestionaron que la conversación alrededor de la cantante vuelva a concentrarse en su apariencia física y no necesariamente en su propuesta musical.

Pero no todo fueron comentarios sobre la imagen. La publicación también despertó el ingenio de los internautas, quienes aprovecharon el momento para hacer referencias humorísticas relacionadas con “Va Colgando de un Hilito”, uno de los temas promocionales de la cantante.

“Qué cuerpazo”, “Muchacha está buenísima”, “Por más videos mostrando tu hermoso talento, esto no”, “Guapísima al cuerpo lo que pida”, “El verdadero va colgando de un hilito”, “Que rico Puerto Rico” y “Parece de todo menos llanera”, son algunos de los comentarios que recibió.

Emily Galaviz, entre la música y las críticas en redes

En diciembre de 2025, la llanera reveló que se había sometido a algunos procedimientos estéticos y explicó que parte de ellos estuvieron vinculados inicialmente con un problema respiratorio. También aseguró que las críticas forman parte de la exposición que implica su carrera.

En aquella oportunidad, Emily dejó claro que prefiere que su trayectoria sea reconocida principalmente por su trabajo musical y su desempeño sobre los escenarios.