“Las Altagracias en Navidad” ya tiene fecha de estreno: SoyKleiii lleva sus personajes al cine

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“Las Altagracias en Navidad”, la primera película protagonizada por el creador de contenido venezolano Kleiver Fajardo, conocido como SoyKleiii, llegará a las salas de cine el próximo 5 de noviembre de 2026.

La cinta, producida por Hispanomedios, busca convertir en experiencia cinematográfica uno de los universos digitales que más ha conectado con el público venezolano.

La fecha ya aparece en la cartelera de próximos estrenos de Cinex, donde la producción es descrita como una comedia familiar navideña protagonizada por SoyKleiii y centrada en los personajes de la familia Altagracias.

De las redes sociales a la gran pantalla

El proyecto representa un importante paso en la carrera de Kleiver Fajardo, quien llevará al cine a personajes como Olga, Nohelí y Andrea, figuras que comenzaron conquistando al público a través de sus videos y posteriormente llegaron a los escenarios.

La historia transcurre durante las horas previas a la llegada de la Navidad y combina humor, drama y nostalgia con elementos reconocibles de las celebraciones venezolanas. La trama plantea una carrera contra el tiempo en medio de los preparativos para la Nochebuena, con situaciones que prometen llevar al público de la risa a la emoción.

Un elenco que reúne a grandes figuras venezolanas

Aunque SoyKleiii encabeza el proyecto, no estará solo. La película cuenta con reconocidos nombres de la televisión venezolana, entre ellos Caridad Canelón, Norkys Batista, Roxana Díaz, Ivette Domínguez, Carlos Guillermo Haydon, Fernando Villate, Elio Leiros, Michelle Nassef y Aliasnnis Cedrola.

La dirección está a cargo de Carlos Malavé, mientras que el guion fue escrito por Yutzil Martínez, a partir de los personajes creados por Fajardo. La producción corresponde a Damarys Padilla, bajo la producción general de Hispanomedios.

Una Navidad para los venezolanos dentro y fuera del país

Más allá de trasladar personajes populares a una sala de cine, “Las Altagracias en Navidad” apuesta por tocar una fibra especialmente sensible: la identidad venezolana. Las tradiciones familiares, las reuniones decembrinas y ese humor cotidiano que caracteriza a muchas familias forman parte de una historia concebida para provocar identificación y nostalgia.