SoyKleiii llega al cine venezolano con “Las Altagracias en Navidad”

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El éxito arrollador de SoyKleiii en las redes sociales y la consagración de Olga, Nohelí y Andrea sobre los escenarios marcan ahora un nuevo hito: el universo creado por Kleiver Fajardo llega al cine venezolano con “Las Altagracias en Navidad”, una producción de Hispanomedios cuyo rodaje inicia esta semana.

La cinta promete un acontecimiento cinematográfico sin precedentes, en el que el humor, el drama, la nostalgia y la autenticidad del venezolano cobran vida en una historia que transcurre en plena víspera del nacimiento del Niño Jesús.

Sus protagonistas vivirán una carrera contra el tiempo que hará de la sala de cine el mejor lugar para reír, emocionarse y reencontrarse con lo nuestro.

Durante 15 días, las calles de Caracas se transformarán en el set de grabación. El elenco estará liderado por Kleiver Fajardo (SoyKleiii), dando vida a Olga, Nohelí y Andrea, bajo la dirección actoral de la primera actriz Elba Escobar, y reúne a reconocidas figuras de la televisión venezolana como Caridad Canelon, Norkys Batista, Roxana Díaz, Ivette Domínguez, Carlos Guillermo Haydon, Fernando Villate, Elio Leiros, Michelle Nassef y Aliasnnis Cedrola, entre otros.

Para SoyKleiii, este proyecto representa una experiencia “especial, mágica y sorprendente”. “Esto significa que los sueños sí se cumplen. Yo soy un aprendiz y para mí es importante aprender de los que saben”, afirmó el creador de contenido.

El reto: disfrutar “Las Altagracias en Navidad” pondrá rostro a personajes que hasta ahora solo habían vivido en la imaginación de la audiencia, como “Tito”, el hijo de Olga, junto a otras figuras secundarias que han marcado los episodios de “Las Altagracias”.

“Estas mujeres vienen con todo lo que he podido dar a la gente. Mi meta es disfrutar esta película tanto como disfruto crear cada uno de mis videos”, agregó Fajardo.

Con este salto al cine, SoyKleiii inicia una nueva etapa profesional con la mira puesta en potenciar su talento y explorar nuevas oportunidades en series, televisión y otras propuestas cinematográficas más allá de sus personajes actuales. “Yo quiero estar en ese núcleo de cosas maravillosas que se han hecho en Venezuela”, puntualizó.

El respaldo de Hispanomedios La materialización de “Las Altagracias en Navidad” llega al cine venezolano con la producción general de Hispanomedios, casa productora que reunió a este elenco en torno a la creatividad de SoyKleiii. Bajo la visión de Daniel Ferrer Cubillán, la compañía apuesta por consolidar esta historia como un referente del cine local y proyectar el talento venezolano más allá de nuestras fronteras.