La venezolana Dariana Alvarado se abre paso en la televisión mexicana

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Dariana Alvarado continúa consolidando su crecimiento dentro del periodismo de entretenimiento y ahora, su talento la ha llevado a vivir nuevas experiencias en la pantalla chica mexicana.

El miércoles 29 de abril, la comunicadora pisó suelo azteca para participar como animadora invitada en el programa “La esquina de las primicias”, transmitido por Bandamax, canal perteneciente a la cadena Televisa.

Allí compartió pantalla con el reconocido periodista de espectáculos Gil Barrera, logrando una dinámica que conectó con la audiencia.

Dariana Alvarado celebra su paso por Televisa

“La producción del programa me extendió la invitación hace un par de semanas y no dudé en aprovechar esta gran oportunidad. Me trataron increíble, al igual que mi colega Gil. Me sentí muy cómoda entrevistando a artistas de la talla de Arath de la Torre”, comenta Alvarado.

Para la periodista zuliana, este acercamiento representa un avance firme hacia su proyección fuera de nuestras fronteras, una meta que comenzó a materializarse en 2025 tras recibir reconocimiento en la revista TV y Novelas.

“Me siento muy feliz, es el momento indicado para abrir puertas internacionalmente. Estoy trabajando muchísimo para dejar el nombre de mi país en alto y lograr que mi carrera tenga el alcance que siempre he soñado”, expresó desde CDMX.

Próximos pasos

Actualmente, Alvarado se mantiene como una de las reporteras y panelistas del programa “Sábado en la noche” de Globovisión, espacio al que agradece por el respaldo brindado durante esta nueva etapa profesional.

Por ahora, permanecerá algunos días más en México, enfocada en generar nuevas oportunidades que le permitan seguir mostrando su talento en pantallas de alto rango como las de Televisa.

NOTA DE PRENSA