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¿La reina Rania de Jordania visitó de incógnito Venezuela? Esto se sabe

La royal habría sido vista paseando en la gran Caracas y disfrutando de la gastronomía 

Por

Elvis González
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 12:18 pm
¿La reina Rania de Jordania visitó de incógnito Venezuela? Esto se sabe
Rania de Jordania / Cortesía
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A la periodista y presentadora venezolana, Angela Oraá, le llegó una información de una supuesta visitó que realizó al país, nada y nada menos que Rania, reina consorte de Jordania y esposa del rey Abdalá II.

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Detalles de la supuesta visita

Fue en Instagram, que Oraá reveló información que le llegó de un amigo cercano, quien le aseguró haber visto a la mismísima royal en el Centro de Arte Los Galpones, en Caracas.

La fuente le aseguró que la monarca estuvo visitando otros lugares capitalinos para disfrutar de la gastronomía, uno de ellos el Vizio Ristorante.

“Estuvo presente en un hotel 5 Estrellas. Me contaron que tenía a su disposición seguridad 24/7”, escribió en Instagram.

La información dejó a internautas impactados y con la pregunta de qué habría realizado Rania en el país, sin una agenda oficial como acostumbra a realizar en sus visitas en otros lugares del mundo.

Cercanía con Venezuela

No muchas personas conocen que una de las hijas de Rania, Iman, se casó con el financiero venezolano Jameel Alexander Thermiotis.

En junio del 2022 hicieron oficial su compromiso y el 12 de marzo del 2023, se casaron en el Palacio Beit Al Urdun en Amán.

Angela indicó que de ahí la "llegada" de Rania a Caracas, por una posible invitación de los padres de su yerno, Alexander Thermiotis y Corina Hernández.

“Para el momento de esta publicación me cuenta una fuente fidedigna que se marchó del país”, finalizó el mensaje de Instagram.

Jameel nació en Caracas, en el año 1994 y estudió Administración de Empresas en la Universidad de Florida.

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