“La Reina del Flow” llega a Caracas: el fenómeno musical prepara un concierto para octubre

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El universo de “La Reina del Flow” sigue expandiéndose más allá de la pantalla y ahora aterriza con fuerza en Venezuela.

La fiebre de "La Reina del Flow" llega a Venezuela

El esperado concierto inspirado en la exitosa producción musical y dramática se presentará en Caracas el próximo 3 de octubre, prometiendo convertirse en uno de los eventos más comentados del año en la cartelera de espectáculos del país.

De acuerdo con la información oficial, el espectáculo se llevará a cabo en el emblemático Poliedro de Caracas, un recinto que volverá a convertirse en epicentro de grandes producciones musicales internacionales y montajes de alto impacto.

El concierto de “La Reina del Flow” no será una simple presentación musical, sino una experiencia inmersiva que busca transportar al público al universo de la serie.

La producción contará con un despliegue técnico de primer nivel, luces, pantallas y una puesta en escena diseñada para recrear la esencia de los personajes que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo.

Además, el repertorio estará centrado en los temas más populares de la serie, canciones que han marcado a toda una generación de fanáticos del drama musical y que se han convertido en himnos dentro del género urbano latino.

Caracas se suma a la fiebre de "La Reina del Flow"

La llegada del show a la capital venezolana ha generado expectativa entre los seguidores de la serie, quienes han convertido a “La Reina del Flow” en uno de los contenidos más populares de los últimos.

Los boletos para este fenómeno musical ya están a la venta a través de la página web de Mi Tickera, la taquilla del Metro Park en Chacaito y en el C2 del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT). Estos son los costos:

General Lateral A-B: $40

General Central: $60

Gold Lateral A-B: $80

Gold Central: $100

Diamante Lateral A-B: $150

Diamante Central: $180

Para compras en el box, comunicarse al centro de atención: 0414.269.8025