La causa de muerte del hijo Cindy Crawford sigue siendo un misterio

La causa de muerte del modelo Presley Gerber, tendrá que esperar varios meses, esa es la información de El Departamento del Médico Forense (DME) del Condado de Los Ángeles, encargado del duro caso.

Revelación de la autopsia

A través de un comunicado el DME indicó que hasta el momento no se ha determinado de qué murió el joven a los 27 años, quien se encontraba en un centro de rehabilitación por sus duras batallas en contra de la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias, lo que lo habían dejado en un estado vulnerable.

“Un médico forense adjunto realizó un examen ayer y la causa y la manera en que murió han quedado pendientes de determinación; esto significa que se solicitaron pruebas por estudios adicionales para poder llegar a una conclusión", parte del comunicado.

Ahora la autopsia queda como “diferida” a la espera de exámenes y otros estudios pertinentes en el cuerpo del modelo, una labor que según medios puede tomarse varios meses.

“Debido a que la investigación sobre el fallecimiento está en curso, el DME no puede divulgar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos pendientes de determinación pueden tardar algunos meses en esclarecer la causa de la muerte”, informan.

Medios como CNN informaron en un artículo que en la investigación de las autoridades está una "posible sobredosis".

Carrera en el mundo de la moda

El joven había hecho su debut en la pasarela a los 16 años, desfilando para importantes casas de moda como Moschino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry, Tommy Hilfiger y Prabal Gurung.