Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo de la legendaria Cindy Crawford

El domingo 20 de septiembre se confirmó la muerte del modelo Presley Gerber, hijo de la legendaria Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. El joven tenía 27 años y, según los primeros reportes, falleció en Los Ángeles, California.

Detalles de la muerte

Según información del médico forense de Los Ángeles, Gerber murió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, ya que en el pasado había enfrentado una fuerte batalla en contra de la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias, lo que lo habían dejado en un estado vulnerable.

Aunque la causa de la muerte aún no ha sido confirmada, las autoridades de Los Ángeles están próximas a realizar la autopsia.

La noticia fue revelada por un representante de la familia Gerber-Crawford a través de un comunicado, en el que piden a la gente respeto y privacidad ante el doloroso momento que atraviesan.

El joven había hablado de sus problemas y adicciones en redes sociales, brindando un mensaje de fuerza a otros en luchar por mantenerse estables.

Mensaje de respeto

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, dice un pequeño fragmento del comunicado.

El joven había hecho su debut en la pasarela a los 16 años, desfilando para importantes casas de moda como Moschino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry, Tommy Hilfiger y Prabal Gurung.