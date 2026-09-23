La Beba Rojas conmueve con un mensaje para su hijo Fabio por su cumpleaños

La actriz y comediante venezolana, Reymarvi Rojas, conocida por el público como Beba Rojas, celebró una fecha muy especial en su familia y es el cumpleaños número 17 de su hijo Fabio Alejandro, fruto de su relación con el productor de televisión Fabio Velásquez.

La artista quiso conmemorar la llegada de su hijo a esta nueva etapa de una manera diferente y compartió en Instagram un emotivo video que rápidamente dejó ver la estrecha relación que mantiene con el adolescente.

Beba Rojas recreó una escena de su infancia

En el audiovisual, la intérprete recreó una particular escena en la que aparece como si estuviera interactuando con su hijo cuando todavía era pequeño. La dinámica cambia cuando Fabio Alejandro entra en escena y se acerca para abrazarla.

El momento termina con ambos posando junto a unos globos que forman el número 17, en referencia a la edad que acaba de cumplir el joven.

Entre sonrisas, abrazos y gestos de cariño, madre e hijo dejaron al descubierto la complicidad que los une y que Rojas quiso compartir con sus seguidores en una fecha tan significativa.

El mensaje de amor que Beba Rojas dedicó a su hijo

Más allá del video, fueron las palabras de la actriz las que terminaron de darle un tono especial a la celebración. La Beba reflexionó sobre el crecimiento de Fabio Alejandro y confesó lo privilegiada que se siente al verlo convertirse en un hombre.

“Verte crecer, convertirte en un hombre es un absoluto privilegio para mí y para tu padre”, escribió la venezolana, quien también agradeció a Dios por tenerlo en sus vidas y aseguró que él representa un motivo de orgullo para ambos.

En uno de los fragmentos más personales de su dedicatoria, Beba dejó claro que, aunque pasen los años, para ella su hijo seguirá ocupando el mismo lugar de siempre. “En mi caso particular, no importa cuántos años tengas porque siempre serás MI BEBÉ”, expresó.

“Ser madre es vivir en propósito”

La actriz también aprovechó el cumpleaños de Fabio Alejandro para recordar lo que han significado estos 17 años de maternidad. Según escribió, convertirse en madre ha sido la experiencia más importante de su vida, pero también una de las más desafiantes y satisfactorias.

Rojas aseguró que la experiencia de criar a su hijo le permitió comprender que la palabra amor no alcanza para describir lo que puede sentir una madre por su hijo. “Ser madre es vivir en propósito”, afirmó en su publicación.