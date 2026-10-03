José Torres Tacupay revela su dolor tras perderlo todo en los terremotos en La Guaira

Después de una larga ausencia de las redes sociales, el primer actor venezolano José Torres, “Tacupay”, se pronunció tras perderlo todo en el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Con una carta abierta a toda su comunidad, el histrión confesó que no han sido meses fáciles para él y su familia después de presenciar cómo su hogar durante 30 años sufrió daños irreparables. La residencia estaba ubicada en Catia La Mar, estado La Guaira, la entidad más golpeada en Venezuela por el movimiento telúrico.

“Aunque pocos saben que estuvimos allí la tarde del 24 de junio, cuando la tierra nos movió la vida. Y que fueron de las horas más terribles y angustiantes que hasta ahora he vivido en estos 101 años”, comentó como parte de su relato.

El milagro de la vida

Para José Torres, es un milagro continuar con vida después de aquella tarde del 24. En sus palabras, “es un privilegio haber sido salvado y sobrevivir” a los terremotos, a pesar de las pérdidas materiales.

“Dios, el Universo, la vida, me siguen dando la oportunidad de estar aquí. Y eso lo seguiré aprovechando para recibir y esparcir amor”, comentó.

Resiliencia en medio del dolor de Tacupay

Con fortaleza y convicción, “Tacupay” aseguró que se levantará luego del duro golpe, resaltando que no solo él, sino también la localidad entera. Además, agradeció profundamente a quienes le dejaron mensajes de aliento durante el proceso.

“No les mentiré, la tristeza por perder el lugar de nuestros recuerdos de vida por más de 30 años, nuestro hogar, nuestra localidad, es profunda… pero tengo la profunda convicción de que con amor y compasión hacia nosotros mismos, vamos a sanar”, agregó.