José Torres el legendario "Tacupay" cumple 101 años: Así es el mensaje de celebración

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El primer actor de televisión, cine y doblaje venezolano, José Torres, celebra este jueves 4 de junio 101 años. Un icono de la pantalla nacional, con un legado único e imborrable, en especial por la recordada novela “Kaina”.

Una vuelta al sol que llega con salud, felicidad y mucha vida para el artista, así lo ha revelado en redes sociales, con un emotivo mensaje de agradecimiento en especial por tener un espíritu juguetón.

Un talento en movimiento

Torres lejos de desvenarse por el tiempo, se mantiene firme y hasta trabajando, ya que próximamente se estrenará la película “El pez que fuma”, que grabó el año pasado cuando cumplió el centenario de su vida.

Su legado sigue más fuerte, firme y respetado por artistas venezolanos, quienes han utilizado las redes sociales para desearle felicitaciones y que su vida siempre esté llena de amor y felicidad.

“Comienza un nuevo ciclo y sigo aprendiendo cosas nuevas… ¿tal vez ese será el secreto? Eso y seguro al 100% vivir rodeado de amor y cultivarlo cada día. Agradecido con la vida y el universo por bendecirme con salud, amor y prosperidad”, ha escrito.

El video de celebración captura el humor y diversión que tiene Torres, al comenzarlo con cara triste, para luego soltar una gran carcajada que encantó al público, logrando que el video acumule múltiples comentarios.

El pilar de una familia dedicada al arte

El nacido en 1925, aparece en el clip con un traje muy elegante y bendiciendo la gran familia que tiene, integrada por su esposa, Mireya, sus hijos, entre ellos la actriz, Arlette Torres, sus nietos y bisnietos, que lo llenan de impulso para mantenerse activo.

Entre sus trabajos más importantes resaltan producciones como “La criada de la granja”, “La Usurpadora”, “Sacrificio de mujer”, “La loba”, “Raquel”, “Ifigenia”, entre otras.