Jeannette Rodríguez regresa a Venezuela y así fue recibida ¡Bienvenida Cristal!

Suscríbete a nuestros canales

Jeannette Rodríguez la emblemática protagonista de la novela "Cristal", ha regresado a Venezuela para vivir bonitos momentos con amigos que la vieron formarse y crecer como artista de la televisión.

A través de Instagram corren imágenes de lo fue la bienvenida de la criolla, que radica en la madre tierra España, desde hace muchos años.

Una bienvenida entre reinas y amigos

La celebración estuvo llena de belleza y glamour, con exparticipantes del Miss Venezuela como Miúrica Yánez, Yukenci Sapucki, Laura Schettini, entre otras.

Aunque Rodríguez no ha posteado nada en su perfil de Instagram sobre su llegada al país, las imágenes confirman que fue una celebración llena de música, baile, fotografías, recuerdos y anécdotas.

Entre los invitados estuvo el experto en certámenes de belleza Andrés Carmona, con quién Jeannette posó muy sonriente y elegante en una selfie.

En la celebración también estuvo presente Rita Córdoba, quien fuera mentora y manager de la actriz en el antiguo Herman's Instituto.

El encuentro no solo sirvió para celebrar la trayectoria de Rodríguez, sino para recordar sus inicios en el Miss Venezuela 1979, en el que representó al estado Trujillo.

Una novela inolvidable

Fue en el año 1985 que Rodríguez protagonizó la popular novela “Cristal” junto al galán Carlos Mata.

El culebrón se convirtió en un éxito total en Venezuela y en varios países como España, donde fue transmitida por RTVE.

La producción de Delia Fiallo fue la primera telenovela venezolana que triunfó en España, consolidando a Jeannette como una figura de fuerza en la televisión.