Isabella Ladera muestra su cuerpo sin filtro a solo semanas de dar a luz

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Con el fin de ser un ejemplo para otras madres, Isabella Ladera dio una lección de amor propio al “abrazar el proceso” de cambio físico a tres semanas de haber traído al mundo a su hijo Koa.

Acostumbrada a compartir sus experiencias en redes sociales, la modelo venezolana se abrió con su comunidad sobre el momento que enfrenta con su cuerpo. Ladera hizo un llamado a sus seguidoras para que dejen a un lado las exigencias estéticas irreales después del embarazo.

Cambios físicos visibles

Isabella ya ha atravesado un embarazo y conoce de cerca el proceso de cambios físicos, pero en esta oportunidad, y con una gran presencia en las plataformas digitales, mostró su cuerpo sin filtros.

La criolla dejó a la vista sus estrías y aumento de peso para impulsar una conversación real sobre la etapa del posparto. La flacidez en su abdomen se debe a la retención de líquidos, la cual aumenta durante las últimas horas de la noche.

Por su parte, sus más fieles fanáticos aplaudieron su transparencia y el ser una fuente de inspiración para otras mujeres para no temer a los procesos después de un parto.