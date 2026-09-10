Gustavo Dudamel impone el estilo venezolano en la revista Vogue ¡Míralo!

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El respetado músico venezolano Gustavo Dudamel engalana la portada y páginas de la reconocida revista Vogue, en su edición de septiembre.

Elegancia y batuta en la alta moda

A través de su perfil de Instagram, Dudamel compartió las imágenes posando muy elegante y fashion bajo el lento del fotógrafo Norman Jean Roy, y el estilismo de Michael Darlington.

En una de las fotografías el influyente director de orquesta de 45 años, aparece en unas escaleras posando muy serio y con su característico cabello rizado.

En otra imagen aparece más elegante con un traje esmoquin en color negro, llevando en sus manos una batuta y partituras, elementos emblemáticos de su trayectoria internacional.

“Qué honor compartir la edición de septiembre de Vogue con increíbles músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Juilliard School”, escribió Gustavo.

Nueva etapa en Nueva York

En las páginas de la popular revista resaltan la dirección que estará realizando el barquisimetano al frente de la Filarmónica de Nueva York, institución de la que asume rol este mes de septiembre coincidiendo con la temporada 2026-2027.

Este hito marca el inicio de una nueva etapa profesional tras concluir su destacado ciclo con la Filarmónica de Los Ángeles, agrupación con la que Dudamel obtuvo múltiples premios Grammy y reconocimientos globales.