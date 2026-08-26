Gledys Ibarra brilla en película protagonizada por Halle Berry y Chris Hemsworth

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Una oportunidad de oro tuvo la actriz venezolana Gledys Ibarra, al tener una participación corta en la película “Caminos del crimen” estrenada este 2026.

Triunfando en el exterior

En el filme estrenado por Prime Video, se observa un paneo y un pequeño diálogo de la artista criolla, quien en Venezuela participó en importantes producciones como "Por estás calles", “Cosita rica”, “Tomasa Tequiero”, entre otras.

En la cinta, Ibarra aparece sentada cosiendo, compartiendo escena con el actor Barry Keoghan, quien interpreta al personaje de Ormon.

Aunque fue una participación corta, el público ha aplaudido cómo la artista de 63 años ha expandido su carrera de manera internacional y en inglés, mostrando un poder de adaptación y profesionalismo de gran nivel.

Desde que Gledys se fue al Reino Unido ha seguido su pasión por la actuación, participando en el año 2023 en la serie de comedia “Ruby Speaking”.

Elenco de altura

El largometraje de crimen y suspenso, dirigido por Bart Layton, es protagonizado por Halle Berry, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan.