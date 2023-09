Natasha Araos ofreció detalle de su nueva intervención quirúrgica (+Video)

A pesar de los riesgos a mediano plazo que corría, la deportista y empresaria, Natasha Araos, había informado unas semanas atrás que se sometería a una cirugía estética muy importante y que ya era momento de hacérsela. A través de su cuenta en Instagram, compartió con sus seguidores cómo fue el proceso y lo bien que se sentía con lo logrado.

Pasaron 14 años para que Araos sustituyera unas prótesis mamarias que debieron haber sido cambiadas a los 10 años tal como lo recomiendan los especialistas, sin embargo, nunca tuvo algún síntoma de que su cuerpo estaba rechazando los implantes, pero para cuidar su misma salud decidió dar ese paso entre nervios y mucha incertidumbre. La venezolana se operó en el Plastic Surgery Institute en la Ciudad de Miami hace aproximadamente un mes de la mano del doctor Marcelo Ghersi.

“Yo me operé muy chama y en mi caso quise hacer el reemplazo ya que nunca he sentido algún síntoma de debilidad, dolor de cabeza etc y por eso decidí hacerlo de nuevo.. ya Mañana cumplo 1 mes de operada y les puedo decir que todo fue maravilloso”, escribió la modelo fitness. “Estos temas de salud y estética son sumamente importantes y hay que hacerlo con alguien profesional y reconocido por el excelente trabajo. Así que no duden si están aquí de ir con el. Lo recomiendo con los ojos cerrados”, agregó.

En el clip publicado en sus redes sociales, Natasha narró desde su salida a la cirugía, hasta que fue chequeada. Muy adolorida la primera semana de operación, continuó con su recuperación que para el momento ya es óptima, aunque le hagan falta unas tres semanas para volver a su ritmo habitual y poder entrenar. La criolla afirmó “sentirse una mujer nueva”, con este cambio de sus “lolas”.

Natasha Araos siempre se ha caracterizado por ser una mujer que, a sus 32 años se mantiene muy bien físicamente. La vida fitness es parte de su día a día y siempre se preocupa por verse impecable, pues trabajos y ser mamá no le ha impedido invertir tiempo en su físico. Ahora, combina su ejercitada vida con los negocios, pues recientemente en sociedad con el cantante Oscarcito, lanzaron al mercado EXVIN, un perfume para las partes íntimas masculinas.