Gabriel Soto suelta la lengua y confiesa si realmente se casó

La vida personal del actor Gabriel Soto continúa dando tela que cortar en los medios de comunicación, y es que, esta semana surgieron en la prensa y redes sociales un rumor de que el hombre había contraído nupcias en total secreto con su novia, la actriz de origen ruso Irina Baeva.

La situación comenzó cuando el ex de la también actriz Geraldine Bazán, escribió a Baeva un bonito mensaje en ruso de cumpleaños el pasado 25 de octubre pero, fue el traductor de una aplicación que cambio una palabra que hizo que se armará una gran polémica.

“Te amo cada día más y gracias por ser mi esposa. Los ojos más bellos, más inteligentes y hermosos del mundo que te amo con todo mi corazón”, escribió en ruso el actor.

Recientemente, el apuesto actor estuvo en el programa de la cadena Telemundo “Despierta América”, donde no perdió la oportunidad para hablar del error y aclarar a todo el mundo la situación.

“Utilice el traductor y puso a mi mujer, y lo tradujo en ruso como si fuera esposa, entonces bueno, no me he casado. Los hubieses invitado”, contesto de manera jocosa a los periodistas del reconocido show.

Igualmente, indicó que el día que llegue el momento de su boda, Alan Tacher, quien forma parte del programa y estaba a un lado de Gabriel, será uno de los primeros invitados, pero que aún no tienen fecha ni lugar definido.

“Por el tema que está pasando en Rusia y todo el conflicto es lo que nos ha detenido”, expresó el actor acabando así como todos los rumores y especulaciones.