Fallece reconocido missólogo tras fuerte batalla contra el cáncer

La industria de los concursos de belleza está de luto al confirmarse la muerte del experto e historiador de misses José Luis Castro, mejor conocido como “La Tía de las Reinas”. El boricua había enfrentado en los últimos meses una dura batalla contra el cáncer, que lo hizo vivir momentos de tristeza y dolor.

Confirmación de la muerte

La noticia fue confirmada por la familia en un comunicado de prensa, en el que destacaron la pasión que tuvo por muchos años por los concursos de belleza, dando cobertura a Miss Universo, Miss Mundo, Miss Grand y Miss Puerto Rico.

El conocimiento de Castro sobre las misses lo llevó a ser entrevistado y a participar en muchas ocasiones en la cadena Telemundo, dando predicciones para Miss Universo, certamen que este 2026 se realizará en San Juan, Puerto Rico.

“José Luis convirtió su pasión por los certámenes de belleza en una vida dedicada a celebrar e impulsar a otros. Como missólogo, analista, preparador, creador de contenido y figura reconocida dentro de la industria de los certámenes de belleza, se ganó el cariño de reinas, candidatas y colegas”, dice parte del texto.

Salud comprometida

El 18 de septiembre, el experto en misses había publicado en Instagram una fotografía desde un centro de salud para la intervención de trasplante autólogo de médula ósea, estando lleno de fe y amor por salir con vida.

“Estoy listo, positivo, lleno de fe y con una energía indescriptible. Sus oraciones, sus mensajes, sus muestras de apoyo y cariño han sido mi plaza fuerte”, escribió.

Sin embargo, parece que el resultado de la intervención no fue el esperado, partiendo de este mundo y dejando un enorme cariño en quienes lo conocieron.

Cariño por las venezolanas

El puertorriqueño siempre mostró apoyo por las reinas venezolanas, en especial a Alejandra Conde, a quien apoyó durante el Miss Mundo 2021 celebrado en Puerto Rico.

Igualmente, estuvo muy cerca de Amanda Dudamel en el Miss Universo 2022, celebrado en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans.