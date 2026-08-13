Estrella de "Pasión de Gavilanes" revela la dura muerte de su padre

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La actriz, cantante y modelo colombiana Danna García informó en redes sociales la dura muerte de su padre, el señor Jaime García. La artista despidió a su progenitor con fotografías de ambos en blanco y negro y un desgarrador mensaje.

Un mensaje de despedida

Danna, recordada por su papel de Norma Elizondo en la novela “Pasión de Gavilanes”, escribió sobre el fuerte vínculo que tenía con su padre y que siempre será el gran “superhéroe” de su vida.

“Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor”, escribió en el comienzo del texto.

Seguidamente, la artista de 48 años indicó que seguirá esperando en cada noche, mañana y día el amor de su progenitor, deseando que su viaje sea tranquilo y con el descanso eterno.

“Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana, hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, papi. Sabes que nos veremos en las estrellas”, finalizó el texto.

Condolencias del gremio artístico

La publicación se llenó en cuestión de minutos de mensajes de condolencias y cariño para la nacida en Medellín en 1978.

Sebastián Rulli, Yul Burkle, Angelique Boyer, Juan Alfonso Baptista, Marlene Favela y Maribel Guardia escribieron mensajes para García, deseándole paz y condolencias.