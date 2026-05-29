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Esposo de Sheryl Rubio confronta a Lasso tras polémica publicación

En un post del intérprete de “Ojos Marrones”, el estadounidense no se quedó callado para defender a su mujer

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 06:10 pm
Esposo de Sheryl Rubio confronta a Lasso tras polémica publicación
Sheryl Rubio, Luke Shapiro y Lasso / Cortesía
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El cantante venezolano, Lasso volvió, a dar de qué hablar tras una publicación en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibida para nadie.

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En el post, el intérprete de “Ojos Marrones” compartió imágenes acompañadas de frases que hacían referencia a momentos personales marcados por el fin de una relación.

Aunque no mencionó directamente a la actriz Sheryl Rubio, los seguidores no tardaron en conectar el contenido con su historia sentimental pasada. La publicación revolucionó aún más cuando el esposo de Sheryl, reaccionó con un contundente mensaje.

El comentario a Lasso que tiene a todos hablando

Sin titubeos, el dentista estadounidense Luke Shapiro, escribió: “¿Todo bien en casa?”, una frase breve pero suficiente para desatar cualquier tipo de interpretaciones por el público en general.

El comentario fue interpretado por muchos como una respuesta irónica o de defensa hacia su esposa, mientras otros lo vieron como una simple expresión espontánea ante el contenido nostálgico del cantante.

Sin embargo, la frase fue suficiente para reavivar el interés por la antigua relación entre Lasso y Sheryl Rubio, una de las más mediáticas del entretenimiento venezolano.

Lasso y Sheryl Rubio: una historia que sigue resonando

Aunque han pasado varios años desde su ruptura, cualquier referencia entre ambos artistas continúa generando impacto en el público.

El cantante, quien actualmente continúa promocionando nueva música, no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el mensaje de Shapiro ni la interpretación que hicieron los usuarios de su publicación.

Cabe recordar que ambos artistas mantuvieron una relación durante varios años antes de separarse en 2018, una historia que aún hoy sigue generando conversación en redes sociales y medios digitales.

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