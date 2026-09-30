Entrevista: Todo lo que debes saber sobre el “Yako Fest” en palabras de Oscarcito

En su primera edición, el “Yako Fest” de Oscarcito reúne a un número de artistas emergentes que conquistarán Caracas este miércoles 30 de septiembre.



En entrevista con Meridiano, el cantante venezolano y creador del evento ofreció detalles de todo lo que vivirá el público en el Z1 Racing Park de Macaracuay. Además, habló del futuro del festival y los próximos talentos que se presentarán.

Pero, y la pregunta del millón… ¿Qué pasará con su música? Eso también nos los contó en esta amena conversación.

¡Dale click a la entrevista y conoce lo que nos dijo!