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Entrevista: Todo lo que debes saber sobre el “Yako Fest” en palabras de Oscarcito

Por

Bárbara Chirino
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 09:31 pm
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El cantante venezolano prepara un evento por todo lo alto con la presencia de talentos emergentes

En su primera edición, el “Yako Fest” de Oscarcito reúne a un número de artistas emergentes que conquistarán Caracas este miércoles 30 de septiembre. 

En entrevista con Meridiano, el cantante venezolano y creador del evento ofreció detalles de todo lo que vivirá el público en el Z1 Racing Park de Macaracuay. Además, habló del futuro del festival y los próximos talentos que se presentarán.

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Pero, y la pregunta del millón… ¿Qué pasará con su música? Eso también nos los contó en esta amena conversación. 

¡Dale click a la entrevista y conoce lo que nos dijo! 

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