Empresario venezolano fue encontrado sin vida en Brasil: Tenía 44 años

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En Brasil, autoridades reportaron la muerte del empresario venezolano-estadounidense Andrés Barquero Dembo, de 44 años.

Detalles del suceso

Según los primeros reportes, el hombre fue encontrado en una habitación del reconocido Hotel Sheraton São Paulo.

Las autoridades se encuentran realizando una investigación desde el pasado jueves 3 de septiembre, cuando el cuerpo fue encontrado sin marcas de violencia ni indicios de forcejeo en el lugar del suceso.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Comisaría de Policía 96 de Brasil, manteniendo por el momento la hipótesis de una “muerte natural” a la espera de los resultados del análisis del Instituto Médico Legal (IML).

El hotel se pronunció

El Hotel Sheraton emitió un comunicado destacando que están ofreciendo todo el apoyo necesario a las autoridades para aclarar la situación de Andrés.

“El hotel está prestando todo el apoyo necesario a los involucrados y colaborando integralmente con las autoridades competentes para los procedimientos”, indicaron.

Aseguran que, días antes de su fallecimiento, el empresario había manifestado síntomas parecidos a los de un resfriado y decidió descansar en la habitación del hotel.

Andrés Barquero era pareja del conocido Jonathan Blum, expresidente de Cisneros Media.