El venezolano Noreh expande su carrera como compositor junto a Sony Music Publishing

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Noreh continúa expandiendo los límites de su carrera artística. El cantautor venezolano, actualmente firmado con 5020 Records, anuncia una nueva alianza con Sony Music Publishing, compañía con la que inicia una etapa enfocada en el desarrollo y proyección de su faceta como compositor.

La firma representa un nuevo capítulo dentro de la evolución de Noreh, quien además de consolidarse como uno de los artistas más multifacéticos de la nueva generación latinoamericana, ha construido una identidad autoral marcada por la sensibilidad de sus letras, la honestidad de sus historias y una capacidad particular para transformar experiencias personales en canciones que conectan con una audiencia internacional.

De esta manera, el zuliano busca llevar su universo creativo más allá de sus propios proyectos como artista y continuar desarrollándose como compositor, explorando nuevas colaboraciones y ampliando el alcance de sus obras dentro de la industria musical global.

Solidaridad internacional y reencuentro con Venezuela

El artista reafirmó su compromiso social y su conexión con la región al unirse al cartel del concierto benéfico “Unidos por los nuestros”, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto en el Kaseya Center de Miami.

Noreh compartió escenario con grandes referentes de la música latina como Marc Anthony, para recaudar fondos en apoyo a las comunidades afectadas por los recientes acontecimientos en Venezuela y Colombia.

Motivado por los mensajes de su público para seguir aportando desde la música, el cantautor confirmó las nuevas fechas de su gira, que comenzará en Venezuela y se expandirá internacionalmente el próximo mes de noviembre.

05 de noviembre: Valencia

07 de noviembre: Lechería

11 de noviembre: Maracaibo

11 de diciembre: Miami

12 de diciembre: Orlando.

Una propuesta pensada como un espacio de conexión profunda, sanación y recuerdo, ratificando su compromiso de reencontrarse con sus seguidores a través de letras y canciones que abrazan el sentir de su país.