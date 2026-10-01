El papa León XIV es fuertemente acusado de "racismo"

El papa León XIV es foco de fuertes comentarios en las plataformas digitales, luego de un evento en el que no saludó como correspondía a un sacerdote negro que formaba parte de un grupo de personas que estaban en un acto oficial.

Polémica para el Papa León

En las imágenes que circulan en redes sociales aparece una larga fila de sacerdotes felices saludando al papa.

Sin embargo, en un momento el líder del Vaticano cortó el recorrido al percatarse de que debía estrechar la mano a un sacerdote afrodescendiente, quien quedó completamente impactado con la actitud de León.

León, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Estados Unidos, siguió su camino y su visita oficial a la catedral de Metz, Francia.

El momento ha despertado un montón de comentarios para el religioso, muchos de ellos asegurando que no quiso estrechar su mano con la del sacerdote.

Comentarios en redes

“Siente que es discriminación”, “EXCLUSIÓN, SIN DUDA, ES EVIDENTE”, “Idolatran a una persona como si fuera el propio Dios”, “Todavía hay gente idolatrando a esos personajes”, son algunas de las opiniones.

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido una declaración oficial sobre el episodio.