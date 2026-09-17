El cantante Marc Anthony celebró sus 58 años en Las Vegas

Las Vegas, Nevada, fue el lugar escogido por el cantante Marc Anthony para la celebración de su cumpleaños número 58. Una celebración muy especial para el boricua por el crecimiento de su familia con Nadia Ferreira, con quien tiene dos hijos, Marquito y Myla.

Puro amor

La familia viajó de manera exclusiva para disfrutar de los emblemáticos lugares de la conocida “Ciudad del pecado” y darle una celebración llena de amor a Marc por su nuevo cumpleaños.

La paraguaya y primera finalista del Miss Universo 2021 fue la encargada de brindar una experiencia de amor, risas, celebración y respeto al intérprete de “Flor pálida”, con quien se casó en el año 2023.





A través de Instagram, la modelo mostró un poco de lo que fue el viaje desde Miami hasta Las Vegas, preparando un pastel de chocolate y fresas para el hombre con quien ha vivido años de amor y ha formado un hogar estable.

Mensaje de felicitaciones

A la celebración se sumó la cantante dominicana Natti Natasha, quien posó con Nadia muy feliz en un exclusivo avión.

“Llegamos a celebrar la vida de mi marido adorado”, escribió la cantante y conductora en la fotografía posteada en sus historias de Instagram.

Las imágenes confirman que el ícono de la salsa y ganador de 4 Premios Grammy celebró su vuelta al sol lleno del más grande amor de su esposa y dos pequeños hijos.