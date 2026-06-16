DJ venezolano se impondrá en el Tomorrowland 2026 ¡Venezuela presente!

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En una historia de esfuerzo, talento y perseverancia, Sebastián Rivero se ha consolidado como uno de los artistas emergentes más prometedores del panorama electrónico internacional.

Nacido en Caracas en el año 2000, este DJ, productor y percusionista venezolano ha logrado forjar un camino que le ha permitido destacar en la escena global, y ahora se prepara para hacer historia en uno de los festivales más importantes del mundo: Tomorrowland 2026 en Bélgica que se realizará del 17 al 26 de julio.

Desde muy joven, Sebastián mostró su pasión por la música afro-latina y los ritmos percusivos. Comenzó a producir música a los 13 años, influenciado por los sonidos tradicionales de su tierra y las tendencias internacionales de la electrónica.

Posteriormente, se especializó en Ableton Live tras asistir al DJ College, donde perfeccionó sus habilidades técnicas y creativas. Sus influencias musicales abarcan desde los ritmos caribeños hasta las corrientes más modernas de la música electrónica, formando un estilo único que combina raíces e innovación.

El artista emergió en 2019 durante el auge del Afro House en Venezuela, logrando captar la atención de la escena local e internacional con su energía y autenticidad. En 2020, lanzó varios sencillos que marcaron un hito en su carrera, como “Feels”, “Felicidade” y el EP “El Tambor”. Este último alcanzó más de un millón de visualizaciones en YouTube, consolidando su presencia en línea y atrayendo seguidores en todo el mundo.

Su colaboración con Calussa en “San Juan” encabezó la lista de Afro House en Beatport, posicionando a Sebastián como un referente de la música con raíces latinas en los escenarios digitales.

Tras su mudanza a España en 2022, Sebastián continuó ampliando su carrera, presentándose en los principales clubes y festivales de Europa, además de debutar en Egipto en 2023.

En 2025, lanzó el sencillo “You Go” junto a Sparrow & Barbossa en el prestigioso sello Circoloco, consolidando su presencia en el escenario global. Su sonido, que fusiona elementos caribeños y africanos, crea una experiencia potente y percusiva que conecta con públicos diversos, transmitiendo la energía de su cultura y el talento venezolano en cada presentación.

Pero quizás uno de los hitos más importantes en la trayectoria de Sebastián Rivero ocurrió en los últimos meses, cuando fue seleccionado para participar en la academia JBL, liderada por el reconocido DJ Martin Garrix. La oportunidad surgió tras ganar un concurso internacional organizado por JBL, donde compitió con artistas de diferentes países y logró destacar por su talento, creatividad y compromiso. Este proceso incluyó una serie de etapas en las que Sebastián tuvo que demostrar sus habilidades en inglés, su visión artística y su capacidad para conectar con audiencias globales.

Otro venezolano pisa Tomorrowland

Gracias a su esfuerzo y dedicación, Sebastián fue incluido en la lista de artistas internacionales, representando a Venezuela y España en este prestigioso programa. Como resultado de esta experiencia, fue convocado para tocar en la edición de Tomorrowland 2026 en Boom, Bélgica, uno de los festivales más grandes y reconocidos del mundo. La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de la comunidad musical venezolana y sus seguidores, quienes ven en Sebastián un ejemplo de superación y talento que trasciende fronteras.

Para Sebastián Rivero, participar en Tomorrowland no solo representa un logro personal, sino también un regalo para Venezuela, un país que siempre lleva en su corazón. "Es un sueño que tenía desde los 12 años, y ahora, con esfuerzo, lo estoy haciendo realidad con mis propias manos", expresó emocionado. "Es un momento de mucho orgullo y gratitud, y quiero que mi historia sirva de inspiración para otros jóvenes venezolanos que luchan por sus sueños en el mundo de la música. Todo es posible si trabajas duro y crees en ti mismo".

Su participación en Tomorrowland 2026 marca un antes y un después en su carrera, pues se convierte en el segundo DJ venezolano en este evento y se abre las puertas a nuevas colaboraciones, festivales y proyectos internacionales.

Sebastián Rivero continúa demostrando que, con talento, pasión y perseverancia, es posible alcanzar los escenarios más grandes del mundo desde sus raíces. Sin duda, su historia es un ejemplo de que los sueños se hacen realidad y que la música puede ser un puente para unir culturas y mostrar el talento del país en el escenario global.