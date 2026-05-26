Coraima Torres hizo urgente llamado y expuso situación de salud

Suscríbete a nuestros canales

Coraima Torres, recordada por haber protagonizado la exitosa novela “Kassandra”, atraviesa un momento de salud que compartió con sus 603 mil seguidores en Instagram. La artista que radica en Colombia, habló de que asistió al médico por unos exámenes de tumores.

Coraima Torres habla de su salud

La actriz contó detalles del proceso que vive por los tumores los cuales han crecido, y por lo que ahora el chequeo no será anual, sino cada seis meses, para evitar que la situación pueda intensificarse.

Relató que el especialista le comentó que los tumores se encuentran entre lo normal, tras haber presentado picos hormonales por su edad.

“Siempre me angustio y me genera ansiedad realizar los exámenes cada año. Es un miedo y temor que me da”, indicó en el video.

A la criolla se le detectaron tres tumores benignos hace varios años, debido a antecedentes familiares. Desde entonces se ha mantenido bajo supervisión médica continua para preservar su salud.

Un llamado asistir al médico

El video no solo fue para hablar de su salud, sino también para realizar un llamado a las personas a que deben chequearse, tocarse y no dejar para después cualquier situación que puedan presentar.

“Tú tienes que priorizarte a ti. Cuídate, quiérete y con miedo o sin miedo ve al médico”, finalizó el clip.