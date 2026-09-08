Confirman la llegada de famoso reggaetonero a Caracas en noviembre

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El reggaetonero colombiano, Reykon, se reencontrará con el público venezolano el próximo 21 de noviembre de 2026, cuando se presente como la figura principal de la primera edición del festival Terraza Urbana en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

Tras dos años sin visitar los escenarios del país, el intérprete lidera este evento bajo la producción general de Prestigio Productions, marcando un nuevo hito en la cartelera de espectáculos capitalina para el cierre de año.

Reykon se reencuentra con sus fans venezolanos

Como uno de los pioneros de la edad de oro del reggaetón colombiano y figura clave en la proyección internacional del sonido de Medellín, el paisa vuelve a Caracas para hacer corear a miles de fanáticos hits que marcaron a toda una generación como “La Santa”, “Tu cuerpo me llama”, “Imaginándote” y “Te gateo”.

La idea de este concierto es que sea un evento masivo dirigido al público rumbero de Venezuela, especialmente para todos los seguidores que esperaban ver al colombiano nuevamente.

“Queremos ofrecer un espectáculo de primer nivel, con seguridad totalmente garantizada, un despliegue técnico increíble, la facilidad de compra con Cashea y, sobre todo, precios muy accesibles”, adelantaron voceros de Prestigio Productions.

Talento nacional e invitados especiales en tarima

Por los artistas nacionales, la tarima del recinto recibirá las presentaciones en vivo de Jeeiph, una de las voces con mayor impacto y proyección dentro del movimiento urbano del país, junto al proyecto emergente del cantante Neomai.

La propuesta local sumará además la ambientación sonoro-musical y las mezclas continuas a cargo de DJ Castillete, garantizando una atmósfera de fiesta sin interrupciones desde la apertura de puertas hasta el cierre del evento.

La producción ha dispuesto un montaje audiovisual de última tecnología al aire libre en la reconocida terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, diseñado para ofrecer una visibilidad óptima y una experiencia inmersiva a todos los asistentes.

El proceso de venta ya está activo en la plataforma Ticket Go, con un mapa del evento distribuido en diversas áreas para adaptarse a la preferencia de cada asistente.

Los precios inician en 35 dólares para la zona más accesible y alcanzan los 170 dólares en los sectores más exclusivos frente a la tarima, manteniendo además la opción de financiamiento en cuotas a través de la aplicación Cashea.