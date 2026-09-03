Clarissa Molina impacta con transparencias en Premios Juventud 2026

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La conductora dominicana Clarissa Molina es parte de la celebración musical de los Premios Juventud 2026, que se realizan en Marbella, España.

Molina, que es parte del show “El Gordo y La Flaca” lleva un ajustado vestido con muchas transparencias del diseñador venezolano Rubén Isaza.

Brillando en la Red Carpet

Para Molina, ser de nuevo anfitriona en la celebración musical representa una nueva emoción al llevar al público latino talento, belleza y entretenimiento durante varias horas.

“Una noche mágica en Premios Juventud desde Marbella”, ha escrito hace pocos minutos en su perfil de Instagram, presumiendo el vestido que lleva en esta noche especial.

El look está acompañado por un recogido y un maquillaje suave que la hacen lucir radiante ante las cámaras y los fotógrafos.