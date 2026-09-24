Circuitos Nuevas Bandas 2026: la ruta que vuelve a poner a Venezuela a sonar

La ruta hacia una nueva edición del Festival Nuevas Bandas ya comenzó. Durante octubre, los Circuitos Regionales Nuevas Bandas 2026 llevarán la competencia a distintas ciudades del país para reunir sobre un mismo escenario a proyectos que están construyendo, desde sus propias escenas y lenguajes, el presente de la música hecha en Venezuela.

Oriente, Occidente, Centro, Andes y Distrito Capital serán los territorios que darán forma a esta nueva edición del circuito, en una programación que después de revisar más de un centenar de postulaciones reúne propuestas de distintos géneros, formatos y maneras de entender la música donde más que solamente un concurso desde hace décadas, los escenarios de Nuevas Bandas funcionan como un punto de encuentro para artistas que están buscando una primera gran plataforma, para escenas locales que necesitan ser escuchadas y para una audiencia que quiere descubrir qué está pasando ahora mismo en la música venezolana.

Este año, la alianza FNB y Cúsica en los circuitos vuelven a poner esa pregunta sobre la mesa: ¿qué está sonando en Venezuela? pues hay algo que ocurre cada vez que comienza un Circuito Nuevas Bandas, y Félix Allueva, presidente de la Fundación Nuevas Bandas, lo define de esta manera : “una ciudad empieza a hablar de sus bandas; aparecen nombres que quizá todavía no están en los grandes escenarios, canciones que circulan entre amigos, proyectos que llevan meses ensayando y artistas que encuentran, por fin, una tarima donde dejar de ser promesa para convertirse en presente” comentó el fundador del proyecto.

Una ruta que comienza en Oriente

El recorrido arrancará en Lechería, estado Anzoátegui, el 1 de octubre, con el Circuito Nuevas Bandas Oriente, que reunirá a Afropunk (Guayana), Kalek (Cumaná), Akurewa Theri (Puerto Ayacucho), Ake (Puerto Ordaz), OpenBar (Pampatar) y El Último Apaga la Luz (Maturín).

Un día después, el 2 de octubre, la competencia llegará a Barquisimeto para el Circuito Nuevas Bandas Occidente I, con la participación de Hooks (Acarigua), Ojo De Agua (Barquisimeto), Lacous (Punto Fijo), Cuatro Larense (Barquisimeto), Crimson (Barquisimeto) y Mairene (San Felipe).

El 3 de octubre, será el turno de Maracaibo, que retorna luego 8 años de ausencia como circuito regional y en el que propuestas como Isaac No Ronca Así (Maracaibo), Blackcraft (Maracaibo), María Jesús (Maracaibo), Obnubiladoz (Maracaibo), Silencia2 (Maracaibo) y Alguna Duque (Maracaibo) se encontrarán en el Circuito Nuevas Bandas Occidente II.

La ruta continuará hacia los Andes el 17 de octubre, en San Cristóbal, que se estrena como sede del Circuito regional Los Andes con Insok (Mérida), Yisus Craist Project (San Cristóbal), ForesTales (San Cristóbal), Maian (Mérida), Francis Amaiz (Mérida) y S.I.O (Mérida), mientras que en la región Centro, el circuito reunirá a Lúa (Maracay), Anael (Maracay), Alógena (Maracay), Helena (Maracay), Osmodeuz (Maracay) y Moira (Valencia), en una jornada que llevará el pulso de las nuevas propuestas de la región a su propio escenario el domingo 18 de octubre.

Y Caracas cerrará esta primera ruta territorial con dos jornadas de competencia los días 29 y 30 de octubre, en las que se encontrarán proyectos como Gaby Domingo, Pinky Promise, JayM, Teller, Barco Basurero, Ravahil, Sur 24, Postales de Amaranta, Amor a 3 Tiempos, Surverial, Ana Elba, Arimaya, Bryan Delonge, Legado, Mafer Vera, Napo, Jorge Andrés, La Cueva Soundsystem, Los Hijos de La Belle y Cuarto Ángel en los espacios del Caracas Music Hall.

La competencia como punto de encuentro

Cada circuito representa una fotografía particular de su territorio. Son proyectos con recorridos diferentes, sonidos distintos y maneras propias de relacionarse con sus comunidades, pero todos comparten algo: están intentando abrirse un espacio en el mapa de la música venezolana contemporánea.

En esta edición, además, la organización ha puesto especial atención en garantizar condiciones equilibradas, entendiendo que Nuevas Bandas debe funcionar como una plataforma para que los proyectos participantes puedan mostrar su propuesta y sus capacidades en igualdad de condiciones. La decisión responde a una premisa sencilla: el escenario debe permitir que la música de cada proyecto sea protagonista, así, cada presentación se convierte no solo en una oportunidad para competir, sino también en una instancia de encuentro entre artistas, músicos, productores, gestores, medios y público.

Después de más de tres décadas la historia de Nuevas Bandas sigue ocurriendo exactamente ahí: cuando una banda se sube a una tarima y alguien, por primera vez, descubre que esa música también habla de su tiempo. Los Circuitos Nuevas Bandas 2026 serán el próximo capítulo de esa historia. En palabras de Rodolfo Moleiro Uslar, director general de Cúsica: “hemos entendido que los circuitos tienen tanta importancia como el propio festival, porque de aquí es que salen esos nuevos nombres que veremos después en una tarima grande frente a un público nuevo y así es que empieza una carrera”.

NOTA DE PRENSA