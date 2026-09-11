Chyno Miranda revela cómo vivió la separación de Nacho: “Este bandido me abandonó”

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La separación de Chyno Miranda y Nacho en 2017 marcó uno de los momentos más inesperados para los seguidores de uno de los dúos venezolanos más exitosos de la música latina. En plena etapa de éxitos, los artistas decidieron tomar caminos distintos.

Chyno sintió que Nacho lo dejó en el mejor momento

Casi una década después, Chyno volvió a hablar de aquel episodio y dejó claro que, para él, la ruptura no fue sencilla. En una entrevista con Margarita Pasos, el cantante recordó cómo recibió la decisión de su compañero y confesó que atravesó una etapa emocional especialmente complicada.

“Yo estaba súper triste porque este bandido me abandonó en un momento tan importante para el dúo”, comentó Chyno al rememorar aquella separación, que describió como un proceso que necesitó incluso de acompañamiento psicológico.

Para entonces, Chyno y Nacho habían alcanzado una enorme popularidad internacional gracias a temas como “Mi niña bonita”, “Tu ángelito”, “Andas en mi cabeza” y “Me voy enamorando”.

El dúo había conseguido consolidarse como una de las principales referencias venezolanas de la música urbana y tropical. Por eso, la noticia de su separación sorprendió especialmente a quienes seguían su carrera.

La decisión fue anunciada en marzo de 2017, cuando ambos se encontraban en un momento de gran exposición artística.

Chyno reconoció que el golpe emocional fue fuerte y que sus ánimos cambiaron completamente. Desde su perspectiva, el proyecto todavía tenía mucho por ofrecer y la separación llegó cuando sentía que la dupla estaba atravesando una etapa importante.

Nacho, por su parte, ofreció otra mirada sobre lo ocurrido. Miguel Ignacio Mendoza explicó que atravesaba un período de transformación personal y que sus responsabilidades familiares también pesaron en aquella decisión. Para ese momento, el cantante ya era padre de cuatro hijos.

“En realidad yo siento que son muchos factores que nos llevaron a nosotros a tener esa ruptura”, explicó Nacho durante la conversación.

“Báilame” fue la respuesta de Nacho

La presentadora colombiana quiso profundizar en uno de los puntos clave de aquella separación, la conversación que tuvieron ambos antes de decidir que Chyno y Nacho dejarían de trabajar juntos.

Nacho recordó que había hablado con su compañero sobre su intención de continuar su carrera como solista. Sin embargo, Chyno intervino para señalar que, en la práctica, la respuesta de su antiguo compañero llegó rápidamente en forma de música.

El 14 de abril de 2017, Nacho lanzó “Báilame”, canción que se convirtió en uno de los primeros grandes pasos de su nueva etapa como solista. La producción marcó simbólicamente el comienzo de un camino que hasta entonces había compartido con Chyno.

El dúo que había conquistado al público con una fórmula que mezclaba pop latino, reggaetón, merengue y baladas comenzaba así una nueva etapa por separado.

Casi 10 años después, Chyno y Nacho volvieron

Pero la historia no terminó con aquella ruptura. Después de varios años de carreras individuales, Chyno y Nacho comenzaron a reconstruir su relación profesional y personal. En 2020 anunciaron su regreso y posteriormente presentaron nuevos temas como “Raro”.

En 2021 llegó incluso el álbum “Chino & Nacho Is Back”, un proyecto que confirmó que la química musical entre ambos seguía intacta. Ahora, desde 2025 han preparado varios proyectos como su disco “Radio Venezuela” y su gira mundial “Radio Venezuela Tour”.