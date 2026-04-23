Christina Dieckmann cumplió 49 años y los celebró con conmovedoras palabras

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La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Christina Dieckmann, celebró su cumpleaños número 49 con unas hermosas palabras de amor, fe y respeto por Dios.

Un mensaje agradecimiento a Dios

La criolla posteó un video luciendo radiante con su abundante cabellera suelta, lentes y gran sonrisa, cantando a todo pulmón el tema “Levantarán Alas”.

Christina recordada protagonista de la exitosa novela “Toda una dama”, se grabó desde su carro cantando con mucha felicidad por su vuelta al sol, y agradeciendo a Dios por su vida, salud, experiencias, aprendizajes y ganas de seguir viviendo a plenitud con sus seres queridos.

“Gracias por protegerme con el poder de tu sangre, el fuego del Espíritu Santo, junto A LOS ángeles y arcángeles con escudo. Siempre ganando batallas en tu santo nombre, con nuevas fuerzas y nuevas alas que me das cada nuevo año de vida”, escribió.

La actriz recibió felicitaciones especiales de su público por un año más de vida.

Legado en la TV venezolana

La criolla comenzó su carrera en el año 1997 cuando participó en el certamen más importante del país, ganando el título de Miss Venezuela Mundo.

Luego llegaron otras grandes producciones en la pantalla nacional como “Amantes de luna llena”, “Qué buena se puso Lola”, “Se solicita príncipe azul”, “Un esposo para Estela”, "Gata Salvaje” y “Dama y Obrero”.

La artista sostuvo una relación en el pasado con el cantante Florentino Primera, y como dato curioso Christina es media hermana de la reconocida actriz y modelo brasilera, Carolina Dieckmann.