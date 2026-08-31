Chris Martin sorprendió a Lasso con inesperado elogio en Los Ángeles

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El cantante venezolano, Lasso, coincidió con Chris Martin, vocalista de Coldplay, detrás del escenario del Hollywood Bowl después de participar en la gala benéfica A Concert for Venezuela, y terminó recibiendo un inesperado reconocimiento del artista británico.

El encuentro, que quedó registrado en video, llamó la atención de los seguidores de Lasso, especialmente por la espontánea reacción del venezolano.

El junte de Lasso y Chris Martin que nadie esperaba

El momento ocurrió después de que Lasso subiera al emblemático recinto de Los Ángeles para interpretar un breve repertorio en el marco de la gala benéfica. Entre las canciones que presentó estuvo “Mi querencia” del maestro venezolano Simón Díaz.

Al terminar su participación, el intérprete de “Ojos Marrones” se cruzó con Martin en los camerinos. El líder de Coldplay había formado parte de la velada con interpretaciones orquestales de “Fix You” y “Viva la vida”, acompañado por la Filarmónica de Los Ángeles.

Fue allí cuando Lasso aprovechó para pedirle una fotografía al británico. “Chris Martin diciéndome que canté bonito no es algo que tenía en mi quiniela”, escribió con humor al compartir las imágenes en sus historias de Instagram.

Esto fue lo que Chris Martin le dijo a Lasso

Mientras ambos posaban para la fotografía, Chris comenzó a preguntarle al criollo sobre su actuación. “Lasso. Así es, así es. ¿Dijiste que cantaste tu propia canción?”, le preguntó el cantante de Coldplay.

Sin tardar, Lasso respondió que sí y aclaró que había interpretado su propia canción como parte de su presentación. La reacción de Martin fue inmediata: “Vale, fantástico. Precioso. Muy bien”.

Aunque fueron pocas palabras, para Lasso tuvieron un significado especial. El artista no dejó pasar la oportunidad de compartir el momento con sus seguidores y lo hizo, además, con el sentido del humor que lo caracteriza.

La canción propia a la que hizo referencia el caraqueño fue “En otra vida”, una colaboración con la cantante argentina Yami Safdie que fue estrenada en octubre de 2024 y posteriormente incluida en el álbum “Querida yo”.