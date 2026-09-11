Camila prepara una noche de despedida en Caracas: fecha, lugar y precio de entradas

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La nostalgia por las grandes canciones de Camila volverá a apoderarse del país, y es que, la agrupación mexicana tiene nuevas citas con sus seguidores venezolanos y esta vez prepara tres noches que prometen ser especialmente emotivas.

Las convocatorias invitan al público a prepararse para una velada íntima bajo las estrellas, en la que las canciones que han acompañado historias de amor, despedidas y reencuentros volverán a sonar en la capital venezolana.

Camila llega con su tour a tres estados de Venezuela

El trío romántico anunció tres nuevas presentaciones en Venezuela como parte de su “Adiós… World Tour 2026”, una gira que reúne nuevamente a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo y que promete convertirse en uno de los encuentros musicales más emotivos de finales de año.

La cita en Caracas será el sábado 5 de diciembre de 2026 en la Terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), donde los intérpretes de “Mientes”, “Todo cambió”, “Bésame” y “Aléjate de mí” se reencontrarán con sus seguidores venezolanos.

Días antes, específicamente el 1 de diciembre, los aztecas se presentarán en Marina Imbuca en Lechería estado Anzoátegui, mientras que el 3 cantarán en el Palacio de Eventos de Maracaibo.

Por su parte, el espectáculo de Caracas será producido por Invershow, empresa que ha estado detrás de las recientes presentaciones de la agrupación en el país.

Precio de las entradas

La propuesta para esta nueva visita apuesta por una experiencia cercana, en la que las canciones tendrán un protagonismo especial. La invitación promete “un escenario, tres voces y miles de historias que se entrelazan”, con un repertorio pensado para cantar con sentimiento.

Para quienes quieran asegurar su lugar en Caracas, los boletos están disponibles a través de Mi Tickera, así como en las taquillas del CCCT, ubicadas en el nivel C2, frente a McDonald's, y en la taquilla de Parque Metropark, en El Rosal.

En el caso de la capital las entradas van desde $46 hasta $580. Para Lechería los precios están desde 55 euros para la Zona General mientras que la Zona Box se ubica en 550 euros. Por su parte, Maracaibo cuenta con boletos desde los 77 euros hasta los 550 euros.

Una historia de reencuentros con Venezuela

La relación de Camila con el público venezolano se ha fortalecido especialmente durante 2025. La banda se presentó el 11 de febrero en el Poliedro de Caracas y, debido a la respuesta del público, anunció una segunda fecha para el 30 de octubre de ese mismo año.

En esa segunda presentación, Samo destacó la emoción que le producía volver a encontrarse con los venezolanos y aseguró que algunos de los conciertos más eufóricos que habían vivido habían ocurrido precisamente en Venezuela.

El reencuentro también permitió al público disfrutar nuevamente de una formación que recuperó a Samo, quien había dejado la agrupación años atrás para emprender una carrera como solista.

La reunión con Mario Domm y Pablo Hurtado abrió una nueva etapa para Camila y dio paso al proyecto “Regresa”, con el que celebraron sus dos décadas de trayectoria.