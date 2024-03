Belinda desata sospechas sobre su posible diagnóstico de cáncer (+Video)

Horas antes de su presentación en la Expo Feria Coatza de Veracruz, México, la cantante española Belinda, informó a sus seguidores que suspendería el show debido a que fue hospitalizada de emergencia. El comunicado fue publicado por su equipo en X e Instagram y generó preocupación entre sus fanáticos, puesto que se desconoce la causa de su ingreso a urgencias.

En el mismo texto, indicaron que, la intérprete estaba delicada de salud y por eso no podría asistir a su presentación que se llevaría a cabo este viernes 22 de marzo. “La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha”, se lee en el mensaje.

Tras el anuncio de su complicada situación, la cantante de “Luz Sin Gravedad” apareció en Instagram y publicó una fotografía desde el hospital en sus historias, lo que causó más inquietud en su público. “La salud siempre tiene que ser lo más importante”, escribió la nacionalizada en México junto a unos emojis de carita triste.

¿Qué le paso a Belinda?

Los padres de la artista, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, fueron los encargados de informar sobre el estado de salud de su hija. Al ser abordados por los periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, comunicaron que todavía está internada en el hospital luego que le practicaran una operación de emergencia.

“La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose”, explicó su progenitora. Ante su respuesta, los reporteros quisieron saber la razón de la cirugía y sus padres contestaron que fue por miedo a un tumor.

“Hay un doctor que le da el diagnóstico, hay un doctor que es el que está dando el tratamiento y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar. Se llevó a la analítica (biopsia) y fue negativo (a posible cáncer”, añadieron. Asimismo, su padre aseguró que la actriz se encuentra estable y en recuperación.

“Fue una emergencia, que tampoco yo entiendo los términos médicos y no me he traído un análisis (…) Ha sido nada, una cosa que dio un susto, pero que afortunadamente no dio mayor problema”, comentó el reconocido Nacho Peregrín.