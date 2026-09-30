Anna Vaccarella estrena podcast que nos invita a conocer la fortaleza de la fe

A partir del próximo 4 de octubre, a las 7:00 de la noche, la reconocida periodista y locutora Anna Vaccarella dará inicio a la primera temporada de su pódcast "¿Dónde estaba Dios?", un espacio que le permite conectar con las historias de venezolanos que pusieron en duda sus creencias religiosas tras atravesar el duelo.

"¿Dónde estaba Dios?" se suma a la nueva oferta de contenidos de HispanoTV junto a otros dos pódcast, bajo la producción de Hispanomedios. La primera temporada consta de ocho episodios que se estrenarán cada domingo.

Estrellas invitadas por Anna Vaccarella

Estos capítulos revelará los hechos que marcaron las etapas de vida de invitados de la talla de Eduardo Rodríguez Giolitti, Osmariel Villalobos, Ivette Domínguez y Natalia Moretti, entre otros venezolanos que aprendieron a transformar el "¿por qué?" en el "¿para qué?" a través de la fortaleza humana.

Para Vaccarella, este pódcast representa un espacio de profundidad que permite responder preguntas nacidas del dolor y de la experiencia vivida.

"Cada uno de nuestros invitados permitirá inspirarnos y conocer la fortaleza que nos acompaña desde nuestro corazón", enfatizó.

La trayectoria

Más de 25 años de experiencia profesional en medios de comunicación abonan el camino de Anna Vaccarella. La fe y su devoción le han abierto las puertas para ser un referente en coberturas religiosas de interés global.

Hoy llega con "¿Dónde estaba Dios?" bajo la premisa de ser el puente entre cada historia y la conexión profunda con el público. Se trata de un proyecto que la mantiene muy cerca de sus creencias, de su estilo de vida y del contenido habitual que comparte en sus redes sociales.