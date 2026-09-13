Animadora venezolana confirma su compromiso tras romántica propuesta en Margarita

Las campanas de boda ya suenan para una reconocida animadora venezolana, quien confirmó que próximamente dará uno de los pasos más importantes de su vida y llegará al altar junto al hombre que conquistó su corazón.

Dariana Alvarado, oriunda del Zulia, se encuentra disfrutando unos días de descanso en la Isla de Margarita, escenario que terminó convirtiéndose en el lugar perfecto para recibir una romántica propuesta de matrimonio.

Aunque durante mucho tiempo ha mantenido su relación sentimental lejos del ojo público, esta vez decidió compartir con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida.

Un compromiso en la Isla de Margarita

La prueba llegó a través de sus historias de Instagram, donde mostró su mano luciendo un espectacular anillo de compromiso. La pieza tiene como protagonista una esmeralda en el centro, detalle que encantó a sus seguidores. Junto a la fotografía de la joya, la futura novia escribió un sencillo, pero contundente mensaje: “Te amo”.

Pero el anillo no fue la única pista que compartió la animadora. En una publicación posterior apareció junto a su prometido, aunque tomó la decisión de ocultarle el rostro, por lo que la identidad del hombre que logró conquistarla continúa siendo un misterio para el público.

La fotografía estuvo acompañada de una declaración todavía más romántica: “Para siempre. Yo podría empeñar lo más caro que tenía que era mi libertad y hoy es tuya”.

¿Quién es Dariana Alvarado?

La futura novia es periodista y animadora venezolana nacida en el estado Zulia, reconocida principalmente por su trabajo en televisión y entretenimiento.

Alvarado forma parte del equipo de “Sábado en la Noche”, programa de Globovisión dedicado a la actualidad del mundo del espectáculo, donde ha desarrollado una trayectoria vinculada al periodismo de entretenimiento y las entrevistas a figuras reconocidas.

Su carrera también ha comenzado a proyectarse fuera de Venezuela. En 2026, Dariana dio pasos hacia la internacionalización de su trabajo con experiencias profesionales en México, donde tuvo la oportunidad de acercarse a importantes figuras de la televisión y continuar ampliando su recorrido como comunicadora.