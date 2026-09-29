Animadora de Ronda TV se integra al elenco de “Papita 3era Base”

La animadora de Ronda TV, Russi Colina, se prepara para estrenar una nueva faceta profesional al entrar en el selecto elenco de “Papita 3era Base”, la tercera película de una de las franquicias más reconocidas del cine venezolano, y llegará a las salas de cine en enero de 2027.

El proyecto representa un nuevo reto para la zuliana, quien ahora cambiará los estudios de televisión por el set de filmación para ponerse en la piel de un personaje con acento, carácter y mucho humor de su tierra.

¿Cuál será su personaje en “Papita 3era Base”

En la película, Russi interpreta a Zulay, una mujer extrovertida y carismática que tendrá un papel importante dentro de la historia. Su personaje es la madre de Cabimas, una joven que termina enamorando a Carlitos, hijo de los protagonistas.

La historia retoma a Carlitos después de una larga temporada fuera de Venezuela junto a sus padres. Su regreso al país cambia por completo su vida cuando, durante un juego de beisbol, conoce a quien se convertirá en el amor de su vida.

De esta forma, Zulay pasa a ser la suegra de Carlitos. Su personalidad promete convertirse en uno de los ingredientes cómicas de la película, especialmente por la manera en que su llegada provoca situaciones entre las familias.

Un nuevo logro para su carrera

La oportunidad de participar en la pantalla grande se une a su faceta como animadora de Meridiano TV, por lo que Colina se encuentra en un gran momento de su carrera. La maracucha participará en el universo de “Papita, Maní, Tostón”, una película inolvidable para los venezolanos.

La película está dirigida y escrita por Luis Carlos Hueck, mientras que la producción está a cargo de Joanna Nelson y la distribución corresponde a Cinecolor Films Venezuela.

El rodaje ya completó sus primeras semanas en Valencia y Maracaibo y ahora la producción se trasladará a Caracas, donde el equipo permanecerá durante un mes grabando en distintos lugares de la capital.

Al mismo tiempo, la producción recupera personajes conocidos por el público, entre ellos Juliette Pardau como Julissa,; Vicente Peña como 'Muelde Muslo' y el primer actor Miguel Ángel Landa en su recordado papel del abuelo.

La tercera entrega tiene previsto llegar a las salas venezolanas en enero de 2027, con una historia que vuelve a colocar el béisbol, la familia y el humor venezolano en el centro de la pantalla.